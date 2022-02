Torino, Juric: “Il rinnovo di Bremer? Un gesto allucinante verso la società”

Il tecnico dei granata: "Permette al club di essere sereno e di valutare le cose senza fretta e senza pressioni"

Ivan Juric, tecnico del Torino, fa eco alle parole del presidente Urbano Cairo parlando del rinnovo fino al 2024 firmato da Gleison Bremer, che permetterà verosimilmente al club granata di venderlo al miglior offerente in estate: "Ha fatto un gesto allucinante verso la società firmando per un solo anno, lui ha grandissime ambizioni personali, ma permette alla società di essere serena e di valutare le cose senza fretta e senza pressioni - ha spiegato l'ex Verona in conferenza sta stampa -. È un gesto fantastico. Il mio obiettivo è arrivare al punto che un giocatore come Bremer firmi per cinque anni e pensi che ci sia una prospettiva diversa: ci vuole tempo e volontà, ma l'idea è questa. Siamo sulla strada giusta, lui si comporta in maniera esemplare".