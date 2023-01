Accostato all'Inter come possibile sostituto di Milan Skriniar, Schuurs è stato descritto dal tecnico granata Ivan Juric: "Sono entusiasta della sua voglia. E' diverso da Bremer: il brasiliano ha una struttura fisica e un modo di difendere fantastico, Schuurs è cresciuto in certe cose che gli mancavano e pian piano le sta migliorando. Ha altre qualità, come i passaggi e inserirsi in attacco.