A distanza di quasi 24 ore da Fiorentina-Inter, Marcus Thuram trova ancora il modo di ridere di se stesso e della sua strana caduta che ne ha compromesso una ripartenza micidiale sul più bello. L'attaccante francese ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un video spassoso in cui è Bradley Cooper, il cecchino di American Sniper, a 'sparargli' provocandone l'inciampo. "Rip", ha scritto in maniera autoironica l'ex Gladbach. Allegando al messaggio tanto di carota come emoticon.

