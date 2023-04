L'approdo alle semifinali di Champions League da parte dell'Inter, a tredici anni di distanza dall'ultima volta, riempie d'orgoglio anche Erick Thohir, il magnate indonesiano che da presidente ha traghettato il club milanese fuori da un momento delicato dal punto di vista economico prima di metterlo nelle mani di Suning: "Sono molto contento per questo traguardo, sono sono stato all'Inter per cinque-sei anni dando stabilità finanziaria al club - le parole di ET riportate da Idntimes.com -. Il fatto di avere due semifinaliste in Champions è qualcosa di straordinario per la Serie A, che ha portato tre formazioni nelle prime otto d'Europa. Ora c'è la garanzia di avere un'italiana in finale che sfiderà una tra Manchester City e Real Madrid".

