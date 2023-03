Diego Milito ha detto che il Bologna può sognare l'Europa, ma Thiago Motta preferisce non sbilanciarsi. Pur ringraziando il suo vecchio compagno di squadra ai tempi del Genoa e dell'Inter: "Gli voglio molto bene, a lui e alla sua famiglia - le parole in conferenza stampa del tecnico degli emiliani -. Mi fa piacere sentire belle parole da un ragazzo serio, un ragazzo con cui ho fatto un percorso incredibile. Per il resto voglio pensare solo al Torino".

