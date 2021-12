Thiago Motta: “Mourinho fonte di ispirazione. All’Inter era uno di noi”

L'ex centrocampista nerazzurro incensa lo Special One

A qualche minuto dal fischio d'inizio di Roma-Spezia, gara durante l'allievo Thiago Motta incrocerà il maestro José Mourinho, l'ex centrocampista nerazzurro oggi allenatore dei liguri ha risposto proprio sullo Special One ai microfoni di Sky: "Mi ha insegnato a vivere giorno dopo giorno, che quando non si vince non si vive bene. È fonte di ispirazione non solo per me ma per tanti altri per tutto ciò che ha vinto e per quello che farà ancora nel calcio. È una persona vera che non nasconde i sentimenti, mi ricordo che quando vincevamo e perdevamo era uno di noi, sempre con spontaneità. Mi ricordo quando si arrabbiò dopo un primo tempo in Champions League, ma ogni tanto era felice come noi vivendo le emozioni della squadra".