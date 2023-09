Inter e Milan "sono le due squadre più forti del campionato". Questo il pensiero di Thiago Motta, ex centrocampista nerazzurro raggiunto da TMW a margine del premio 'Nereo Rocco' a Coverciano per parlare anche di derby: "C'è una squadra che s'è rinforzata tantissimo come il Milan: con la cessione di Tonali hanno ricostruito il gruppo secondo le idee di Pioli. Dall'altra parte c'è un'altra squadra di grandissimo livello, di grandissima qualità. Hanno fatto qualche inserimento importante, abbiamo visto Frattesi con l'Italia... Poi c'erano anche Bastoni, Dimarco e Barella. Sarà un bellissimo derby da guardare, che vinca il migliore anche se voi sapete qual è la mia squadra preferita".

