Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta, l'allenatore del Bologna Thiago Motta è stato sollecitato a rispondere sulla costruzione di un progetto vincente. Quanti anni ci vogliono per crearne uno? "Senza nominare nessuno, ho visto progetti di due anni che poi hanno portato alla vittoria e progetti che possono durare anche dieci anni e non si arriva all’obiettivo. In due anni si può? Dipende da qual è la linea di tutti. Quando tutti in una squadra hanno lo stesso obiettivo è importante, per avere un’idea comune su dove si vuole arrivare.