E' il futuro di Marko Arnautovic il tema portante dell'intervista rilasciata a Sportmediaset da Thiago Motta, tecnico del Bologna, a margine della vittoria contro il Cesena in Coppa Italia. L'italo-brasiliano comincia commentando le parole del dirigente rossoblu Giovanni Sartori, che nel pre-partita ha dichiarato in maniera netta che l'austriaco, accostato all'Inter, non è sul mercato: "Non direi che sono parole rassicuranti, conosco bene il mercato: tutto è possibile fino alla fine. Oggi mi concentro su quello che dobbiamo fare, ovvero lavorare e preparare bene le partite con quello che abbiamo a disposizione".

Se Arnautovic è questo, non è meglio cederlo?

"Rispetto la riflessione, però quale è la domanda? Oggi penso che sia stata una gara non facile perché il Cesena ha qualità, cerca di giocare. Quando avevamo noi la palla, loro si mettevano tutti dietro. Non è stato facile per Marko, ma anche per gli altri attaccanti. La frustrazione è enorme quando cerchi di creare occasioni e prendi contropiede".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!