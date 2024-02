Inter-Atletico Madrid sarà un match "molto intenso" perché si affrontano "due squadre potenti, sarà un duello molto equilibrato e le scintille voleranno". Ne è sicuro il milanista Theo Hernandez, intervistato oggi da AS: "Anche se non ho mai potuto esordire in prima squadra, all'Atletico ho mosso i primi passi da calciatore e di questo sono estremamente grato. È chiaro che tiferò l'Atletico Madrid nella sfida contro l'Inter", ammette.

Il francese ha poi parlato anche della rivalità con i nerazzurri: "In questa città si respira calcio e tutti parlano di calcio. È quasi obbligatorio sostenere una delle due grandi squadre e ovviamente a un tifoso del Milan dà più fastidio che la capolista sia il tuo grande rivale. Comunque sono una persona molto ambiziosa e se il campione fosse un'altra squadra diversa dal Milan darebbe fastidio anche a me".

Ti ha fatto più male perdere in semifinale di Champions League contro l'Inter o perdere la finale dei Mondiali contro l'Argentina?

"Non mi piace paragonare la tristezza. Sono sicuramente due dei momenti più duri della mia carriera sportiva e li ricordo ancora. Tuttavia, cerco di utilizzare questi ricordi amari come motivazione in modo che la prossima volta accada il contrario".

È più intensa la rivalità Milan-Inter o Real-Atletico?

"Scelta difficile. Entrambe le rivalità sono intense a modo loro. Sono grandi duelli, sia a Madrid che a Milano. Non saprei dire quale dei due sia più appassionato poiché entrambi hanno un significato speciale per i fan. Ho avuto la fortuna di vivere e godere di entrambe le esperienze".

