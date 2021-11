Ten Hag: “Penso che in estate Onana andrà via. Nuovo tentativo? Non credo”

Il tecnico dell'Ajax non si fa troppe illusioni sulla permanenza del camerunese: "Non siamo contenti, naturalmente"

Intervenuto ai microfoni di ESPN, Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, ha parlato del ritorno tra i disponibili di André Onana, che ha scontato la squalifica per doping inflitta ad inizio 2021. Ribadendo che anche per il camerunese ci sarà spazio non appena la situazione lo richiederà: "Devi usare i migliori giocatori per il tuo club. È sotto contratto e ha la motivazione per dare il 100%. Se è meglio per la squadra che giochi Onana, giocherà lui. Ma quello che è meglio per il giocatore non sempre è il meglio per la squadra".