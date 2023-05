La prestazione dominante dell'Inter nell'euroderby d'andata contro il Milan è esemplificata dalla composizione del 'team of the week UEFA' dopo le due semifinali di Champions League andate in scena tra martedì e ieri sera: 9 giocatori su 11 sono nerazzurri, nello specifico Onana, Dumfries, Darmian Acerbi, Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu e Dzeko. Completano la fantaformazione Vinicius Junior e Kevin De Bruyne, gli autori dei gol nell'1-1 tra Real Madrid e Manchester City.