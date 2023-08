L'Inter continua a seguire da vicino la situazione di Mehdi Taremi, attaccante affrontato dai nerazzurri durante la scorsa stagione in Champions League. L'iraniano viene valutato 30 milioni dal Porto, che secondo il giornalista Sacha Tavolieri avrebbe rifiutato una prima offerta recapitata dalla dirigenza nerazzurra del valore di 23 milioni di euro. Nonostante sia in scadenza nel 2024, i Dragoes non intendono abbassare la valutazione del bomber seguito anche dal Milan a inizio mercato. Smentito anche il possibile interessamento del Tottenham, che punterebbe su altri profili qualora la trattativa per la cessione di Harry Kane al Bayern Monaco andrà in porto.

️ #FCPorto rejected 23M€ first offer from #InterMilan for Mehdi #Taremi ! Sources expected that any proposal less than 30M€ will be rejected by the Portuguese club.

❌️󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Also, there is at the moment NO CONTACT between Tottenham Hottspurs & FC Porto. Even with Harry Kane… pic.twitter.com/6nyLbx9Ayb