Con l'accordo trovato con il Genoa per Martinez, l'Inter occupa tutti i slot della rosa a disposizione di mister Inzaghi. Calciomercato nerazzurro finito già a giugno? La dirigenza, con calma, cercherà di puntellare ancora la rosa in attesa di definire il futuro di alcuni giocatori come Dumfries, Arnautovic e Carboni.