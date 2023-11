Le ultimissime sul calciomercato dell'Inter. La dirigenza nerazzurra non molla Taremi del Porto e valuta la possibilità di anticipare il colpo già a gennaio. Marotta e Ausilio lavorano anche per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione: i nomi sono quelli di Zielinski e Colpani. Ne parliamo con Marta Basso (clicca qui per vedere da app).