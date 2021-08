Tare: “Per Correa possibilità che esiste con l’Inter, ma oggi non c’è una trattativa”

Dopo la vittoria dell’Inter sul Genoa e del Sassuolo sul Verona, scende in campo anche la Lazio contro l’Empoli. A qualche minuto dal fischio d’inizio, il ds della Lazio, Igli Tare è stato interpellato sul Tucu Correa, al...

Dopo la vittoria dell'Inter sul Genoa e del Sassuolo sul Verona, scende in campo anche la Lazio contro l'Empoli. A qualche minuto dal fischio d'inizio, il ds della Lazio, Igli Tare è stato interpellato sul TucuCorrea, al centro dei discorsi di mercato della Beneamata. "Si sa che vuole lasciare la Lazio, c’è questa possibilità che esiste con l’Inter, vediamo nelle prossime ore. Per noi è un giocatore importante, lui lo sa, non dipende da noi ma dall’Inter e poi vediamo. Non c’è solo l’Inter, c’è qualcosa all’estero ma il desiderio del ragazzo è di rimanere in Italia. Con l’Inter una vera trattativa non c’è mai stata, ci sono le volontà delle parti ma non è una vera trattativa. I procuratori stanno facendo un grande lavoro, vediamo nelle prossime ore. L’importante è che chi rimane deve essere contento di vestire questa maglia. Correa si è sempre comportato bene anche in questa fase di preparazione, serve pazienza per un verso o per un altro" ha detto a Sky Sport.