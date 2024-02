Ighli Tare, ex direttore sportivo della Lazio e per tanti anni al lavoro con Simone Inzaghi nella capitale, ha ribadito in un'intervista a Radio Tv Serie A la sua stima per l'attuale tecnico interista.

"Ho avuto modo di fare qualche intervista quest'anno, diventa banale dire se sono stupito o no. Quando abbiamo scelto lui io ero consapevole che poteva fare questo percorso perché è una persona molto profonda. Magari non ti dà la sensazione da fuori perché è un bell'uomo, sempre scherzoso, ma poi stavi con lui e conosceva molto bene il calcio, le dinamiche di spogliatoio, bravo ad avere la fortuna dalla sua parte ma perché gestisce le cose in modo che arrivino in quel modo. Sono fiero e felice per lui e penso possa fare anche meglio perché ormai si è consacrato come un allenatore di prima fascia a livello mondiale".

