Tapiro d'oro per Antonio Cassano, questa sera protagonista nella puntata di 'Striscia la Notizia', in onda stasera su Canale 5 alle ore 20.35. Come si legge nell'anticipazione dei colleghi di Mediaset, Valerio Staffelli ha raggiunto Fantantonio dopo l’esclusione (assieme a Lele Adani e Nicola Ventola) dalla Bobo TV di Christian Vieri.

"I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita - spiega Cassano -. La Bobo TV è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada". E quando Staffelli lo incalza chiedendogli se Vieri volesse "comandare", Cassano replica così: "Dovresti chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli. Noi tre (Cassano, Adani e Ventola, ndr) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!