Staffetta tra i pali per la Svizzera, con Yann Sommer che cederà i guantoni di titolare a Yvon Mvogo nella sfida con Andorra valida per la sesta giornata del gruppo I di qualificazione a Euro 2024. "Era stabilito che Yann Sommer avrebbe giocato solo la prima partita - ha precisato il ct elvetico Murat Yakin in conferenza stampa alla vigilia della sfida dello Stade Tourbillon -. Gregor Kobel sarebbe dovuto partire titolare, ma ha un problema alla coscia e sarà quindi Yvon a sostituirlo. Merita di giocare perché è tornato al suo miglior livello dopo l'infortunio che non gli ha permesso di disputare il Mondiale.

Dà il massimo in ogni allenamento. Contribuisce anche a creare un buon clima nel gruppo, lo vedo sempre con il sorriso".