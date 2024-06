Tutto confermato: Luciano Spalletti si gioca l'accesso ai quarti di finale nella gara contro la Svizzera in programma alle ore 18 all'Olympiastadion di Berlino non rinunciando ad Alessandro Bastoni, che ha recuperato dallo stato febbrile dei giorni scorsi e mantiene il suo posto in difesa. Sarà 4-3-3 per l'Italia, con Matteo Darmian a sinistra al posto di Federico Dimarco e Nicolò Fagioli confermato dal primo minuto in cabina di regia. Stephan El Shaarawy affiancherà Federico Chiesa e Gianluca Scamacca.

Nella Svizzera, Murat Yakin alla fine decide di non rischiare Dan Ndoye come esterno destro, affidandosi a Michael Aebischer e Fabian Rieder sulle fasce e schierando l'attaccante del Bologna nel terzetto offensivo.

Ecco le formazioni ufficiali di Svizzera-Italia:

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye. CT: Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Cristante, Fagioli, Barella; El Shaarawy, Scamacca, Chiesa. CT: Spalletti.

Arbitro: Marciniak (POL)

