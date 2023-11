A causa del rinvio della partita in trasferta contro Israele, originariamente prevista per ottobre, il calendario della Nazionale svizzera di novembre è più affollato rispetto alle altre squadre impegnate nei gironi di qualificazione a Euro 2024. A partire da mercoledì 15, la Nati affronterà tre partite in una settimana sfidando, appunto, Israele a Felcsút, in Ungheria, poi il Kosovo a Basilea (sabato 18 ), infine la Romania a Bucarest (martedì 21).

Nella lista dei 24 convocati, che presenta cinque cambiamenti rispetto alla rosa di ottobre, c'è ovviamente anche l'interista Yann Sommer, confermato titolarissimo dal ct Murat Yakin, nonostante l'ottimo rendimento di Gregor Kobel col Dortmund: "Sta offrendo ottime prestazioni e spinge per giocare, ma abbiamo sempre comunicato che Yann Sommer è il numero 1 e rimarrà tale. Gregor avrà la sua occasione, siamo contenti di questa situazione. Yann ha dimostrato di saper portare risultati, ecco perché non cambierà nulla. Gregor giocherà domani, Yann domenica (contro il Frosinone, ndr). Tuttavia, questo non avrà nulla a che fare con la mia scelta del numero uno e del suo vice".

