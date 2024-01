Non ci sarà la spada di Damocle delle diffide a pesare sulla Supercoppa italiana in programma fra qualche giorno in Arabia Saudita. Come ricorda anche la Gazzetta dello Sport, gli ammoniti nella prima giornata di ritorno sconteranno la squalifica nel turno successivo di Serie A e non nella semifinale di Supercoppa; notizia, questa, che riguarda in particolare Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e il tecnico Simone Inzaghi rimanendo in orbita Inter.

Questo è stato possibile grazie a una deroga della FIGC: è come se la Supercoppa fosse giocata a inizio stagione, con zero sanzioni disciplinari a carico dei calciatori. Un provvedimento preso per valorizzare il prodotto Serie A ovvero per far volare a Riad squadre al completo, esclusi i convocati per la Coppa d'Africa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!