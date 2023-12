Dall'assemblea di Lega Serie A arrivano aggiornamenti sulle discusse date della Supercoppa Italiana che vedrà ovviamente anche l'Inter tra le partecipanti. Come annunciato dal presidente Lorenzo Casini in conferenza stampa, infatti, la Final Four in Arabia Saudita a gennaio "sarà giocata nelle date comunicate, in Arabia Saudita a Riyad. Il 18 e il 19 gennaio le semifinali, il 22 la finale, ma lo stadio sarà lo stesso per tutte e tre le partite, quello dell'Al Nassr dove si giocherà anche la Supercoppa spagnola", le parole raccolte da TMW.

