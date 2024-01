Neanche il tempo di festeggiare o disperarsi per l'esito della finale di Supercoppa italiana che per Inter e Napoli sarà tempo di fare i bagagli e lasciare Riyadh. Entrambe le squadre infatti non rimarranno in Arabia un'altra notte e, dopo la partita (calcio d'inizio alle 20) faranno subito ritorno in Italia con un charter ad hoc, con cui sbarcheranno alle prime luci dell'alba, fa sapere Mediaset.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!