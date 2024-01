Giallo pesante per la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Al 51' della sfida di Riyadh si è guadagnato un'ammonizione Cristiano Biraghi, uno dei tre diffidati della Viola: il terzino sinistro (in virtù del nuovo regolamento) salterà quindi la partita di campionato contro l'Inter, in programma a Firenze domenica 28 gennaio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!