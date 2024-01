"Eventuali squalifiche inflitte in relazione alle gare di Supercoppa, che non possano essere scontate, in tutto o in parte, nella medesima edizione nella quale sono state comminate, dovranno essere scontate, anche per il solo residuo, nelle successive gare di campionato, fermo restando che, alle stesse, si aggiungeranno quelle inflitte in campionato che non siano ancora state scontate prima dell’inizio della Supercoppa". E' quanto si legge nel capitolo 'richiami regolamentari' della EA Sports FC Supercup 2023/2024, la prima della storia del nostro calcio a giocarsi col format delle final 4.

Nella nota della Lega Serie A, poche righe più sotto, vengono citate alcune casistiche a titolo esemplificativo ma non esaustivo: "un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente l’inizio della Supercoppa o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa; un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in semifinale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa; un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa; un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito sia in semifinale sia in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa e, una volta scontata la sanzione, ripartirà con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni (es. 6^ sanzione, 11^ sanzione...); un calciatore/tecnico espulso in semifinale, sconterà la squalifica nella finale, fatte salve le eventuali ulteriori giornate di squalifica che saranno scontate nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa; un calciatore/tecnico espulso in finale, sconterà la squalifica nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa".

Per la cronaca, questi sono i giocatori attualmente diffidati delle quattro squadre partecipanti alla competizione che si giocherà in Arabia Saudita dal 18 al 22 gennaio:



FIORENTINA: Biraghi, Bonaventura, Ikoné;

INTER: Barella, Calhanoglu;

LAZIO: Cataldi, Immobile, Pellegrini, Rovella, Zaccagni;

NAPOLI: Cajuste, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kvaratskhelia, Mario Rui, Mazzocchi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!