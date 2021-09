Super League, resa dell’UEFA: annullati i procedimenti contro Real, Barça e Juve

La nota di Nyon: "La Corte d'Appello ha dichiarato oggi il procedimento nullo, come se il procedimento non fosse mai stato aperto"

La Uefa ha firmato ufficialmente la sua resa nella guerra dichiarata a Real Madrid, Barcellona e Juve. Il massimo organismo del calcio europeo guidato da Aleksander Ceferin, infatti, ha annullato i procedimenti già sospesi per la vicenda Super League. "A seguito della sospensione dei procedimenti nei confronti di FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF, nella vicenda relativa a una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione alla cosiddetta 'Super League', la Corte d'Appello UEFA ha dichiarato oggi il procedimento nullo, come se il procedimento non fosse mai stato aperto", si legge in una nota diramata alla 22.50 da Nyon.