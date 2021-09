Suning, altra liquidità in arrivo: ceduto un progetto commerciale

Wuhan Wushang Group Co. Ltd. ha acquisito Nanchang Suning Plaza per un investimento complessivo di 3,3 miliardi yuan

Redazione FcInterNews

La sera del 13 settembre Wuhan Wushang Group Co. Ltd. ha annunciato l'acquisizione del progetto Nanchang Suning Plaza per un investimento complessivo di 3,3 miliardi yuan. Il prezzo totale è così ripartito: il corrispettivo delle attività nel progetto Nanchang Suning Plaza è di 2,112 miliardi di yuan, mentre la società pagherà 1,188 miliardi di yuan all'appaltatore generale, a fornitori e a terze parti nel corso dei prossimi mesi. Wuhan Wushang Group ha dichiarato che dopo il completamento dell'acquisizione, la società continuerà a promuovere la costruzione del progetto e spera di costruire su questa base un complesso commerciale di riferimento a Nanchang, che sarà utile anche per per espandere la propria presenza commerciale al di fuori di Hubei. Nel mentre, Suning incassa una cifra significativa per dare ossigeno alle proprie finanze.