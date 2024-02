Assemblea di Lega particolarmente accesa quella tenutasi oggi a Milano. In modo particolare, sono uscite allo scoperto le tre nobili del calcio italiano, vale a dire Inter, Milan e Juventus, dichiarandosi apertamente favorevoli alla riduzione a 18 squadre del campionato di Serie A. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, spiegando che la motivazione di questa decisione è dettata dall'infittirsi del calendario che si prospetta dalla prossima stagione. Non solo loro condividono questa posizione all'interno della Lega, a parte i piccoli schierati decisamente sul fronte opposto, in primis il Monza.

La posizione, rivela il giornalista di Panorama Giovanni Capuano, è emersa nel corso di una riunione precedente all'assemblea avvenuta nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione dove i rappresentanti dei tre club si erano visti in una riunione programmatica su temi politico economici.

I club hanno scelto di far convergere i rispettivi orientamenti nonostante il parere contrario delle ‘piccole’ https://t.co/MVGq1VZxqj — Giovanni Capuano (@capuanogio) February 5, 2024

