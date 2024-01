Intervistato da Gazzetta, l'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni è stato sollecitato a rispondere sul percorso fatto finora da Inter e Juventus, le più accreditate alla lotta scudetto, oltre ad essere due delle squadre più discusse degli ultimi giorni per via di vicissitudini arbitrali. "Credo che l’Inter abbia dimostrato sul campo di meritare questo primo posto ma credo anche che vadano fatti veramente i complimenti al lavoro di Massimiliano Allegri che con una Juventus inedita, perché trascinata anche da prestazioni di giovani importanti, scommessa vinta con i giovani dai bianconeri. L’Inter credo che sappia che la Juventus sia attaccata alla vetta del campionato e credo siano anche avvisaglie normali queste polemiche degli ultimi giorni, fa parte del gioco. Sia lo spogliatoio nerazzurro che quello bianconero sono molto convinti di voler vincere lo scudetto, che nel caso dell’Inter sarebbe storico perché significherebbe terza stella" ha detto.

Inzaghi si completerebbe con lo scudetto?

"Simone è già completo come allenatore. Lo stimo molto anche come persona, siamo coetanei, abbiamo anche un percorso simile, viene dal settore giovanile della Lazio, è stato un grande campione. Lo scudetto sarebbe la ciliegina sulla torta, non dimentichiamo che gli è sfumata da qualche mese una finale di Champions, e non è da tutti".

Tolto Lautaro chi è decisivo in questa Inter?

“Credo che l’Inter abbia la sua forza in questo gruppo particolare. Un giocatore? Dico Calhanoglu perché Hakan interpretando il ruolo in questo modo ha dato l’Inter qualcosa che mancava: un regista di grande qualità, personalità, riesce ad accentrare su di sé il gioco, senza dimenticare le palle inattive. Ma l’Inter è forte come gruppo. È davvero una squadra forte".

Non ci sono sostituti all’altezza di Thuram e Lautaro. Può incidere?

"Marotta e Ausilio questo lo sanno bene, sono dirigenti molto esperti. Credo che l’Inter se avrà la possibilità proverà a integrare l’attacco perché una delle chiavi del cammino in Champions dell’anno scorso è stata quella di avere tante frecce al proprio arco. Ricordiamo l'altenranza Dzeko-Lautaro-Lukaku... E se si presenterà l'occasione l'Inter lo farà".

