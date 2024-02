Andrea Stramaccioni rende merito all'Inter dopo la prestazione di ieri contro la Juventus. "La sensazione è che l'Inter abbia confermato di essere la migliore in quasi tutto, come dicono le statistiche", dice Stramaccioni.

"Allo stesso modo - prosegue - la stagione della Juve è incredibile, anche al di sopra del reale valore. Abbiamo visto la difficoltà di Allegri quando voleva recuperare il risultato. La sensazione è che non avesse un potenziale offensivo all'altezza, fra infortuni e squalifiche. Nei 90' l'Inter ha dimostrato di meritare di essere prima. La Juve nel secondo tempo si è anche sciolta, cominciando a giocare a viso aperto. Non ha trovato il pareggio ma l'atteggiamento è stato giusto".

Menzione d'onore per Calhanoglu: "Ha una lettura degli spazi difensivi che pensando alla sua posizione da ala sinistra di qualche anno fa, poco collaborativa, è un miglioramento incredibile. E poi è cattivo, è tra i primi per falli fatti. L'ultimo Brozovic con questo Calhanoglu non c'è partita. Thuram? Qualcosa di straordinario. Non ho avuto tempo di chiedere a Lautaro se questo suo giocare quasi da '10' è dovuto anche alle caratteristiche del partner. I due sono totalmente complementari".

In chiave calendario, con la Champions League che incombe, secondo Stramaccioni "l'unico tema è la rotazione degli attaccanti. Lo scorso anno Inzaghi ha alternato Dzeko e Lukaku, quest'anno potrebbe non essere così garantita".

