Andrea Stramaccioni è stato ospite questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport e ha commentato quanto accaduto ieri allo Stadium. "Un’Inter che ha perso un’occasione per un colpaccio contro una Juve con tante assenze. Nel primo tempo ha avuto tante palle gol, ma una Juve molto organizzata ha meritato la vittoria e infila una striscia di vittorie consecutive importanti con la miglior difesa del nostro campionato - dice Stramaccioni - L’analisi a distanza è di un’Inter che pecca di personalità. È stata sempre sconfitta negli scontri diretti, anche psicologicamente è un dato. Cominciano a vacillare delle sicurezze. E poi è la peggior difesa fuori casa della Serie A. È un dato di fatto. Inzaghi dovrà porre rimedio. Il Mondiale a metà stagione? Sarà un unicum, è come giocare un altro campionato".

A tal proposito a Stramaccioni viene chiesto se davvero le squadre di Spalletti, visto l'exploit del Napoli, hanno un calo in primavera e devono temere in tal senso: "E' difficile parlare male del Napoli - è la risposta -. Spalletti per me è un maestro. E poi giocano benissimo anche cambiando interpreti, hanno vinto a Bergamo senza Kvaratskhelia".

In ultimo, un'opinione sulla scelta dell'Inter di non prendere Dybala. "Mi piace tantissimo ma è di particolare valutazione tattica. Io l’avrei voluto nel mio parco attaccanti per duttilità, caratteristiche. Anche per averlo preso a zero la Roma credo abbia fatto una grande operazione", dice Stramaccioni.