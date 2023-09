Nell'attesa di diventare i protagonisti del primo commento tecnico doppio di DAZN, Andrea Stramaccioni e Massimo Ambrosini rilasciano un'intervista doppia al quotidiano La Repubblica per raccontare il loro punto di vista sul derby di questa sera. Così parla l'ex tecnico dell'Inter: "Chi arriva da favorita? Lo splendido avvio di campionato porta le squadre a giocare col vento in poppa. Dal punto di vista tecnico dico 50 e 50. Sul piano mentale, l’Inter è forte della finale Champions e dagli ultimi quattro derby vinti.

Che giocatore dell’Inter farebbe comodo al Milan?

"Alessandro Bastoni. Alla difesa del Milan serve il tagliando di una prova importante. Centrocampo e attacco sono super".

Quale rossonero farebbe al caso dei nerazzurri?

"Rafael Leao sarebbe una ciliegina straordinaria sulla torta quasi perfetta che è l’Inter. Il 3-5-2 non è il suo modulo, ma è così forte che funzionerebbe bene".

Per Inzaghi l’obiettivo stagionale dichiarato è la seconda stella, per Pioli provare a vincere qualcosa. Meglio la chiarezza o la prudenza, nella comunicazione?

"Bisogna sempre dire la verità. Ma la verità va gestita. Le parole dette in pubblico arrivano nello spogliatoio. L’Inter si è giocata alla pari una finale di Champions e deve puntare per forza allo scudetto. Il Milan dal finale della scorsa stagione è uscito un po’ con le ossa rotte. Fa quindi bene Pioli ad alzare l’asticella, ma con moderazione".

Il derby di Milano è il più bello del mondo?

"Uno dei più belli. Di certo lo scenario è stupendo. San Siro è uno stadio unico".

Se Inter e Milan avranno ciascuno il proprio stadio, il derby guadagnerà fascino o ne perderà?

"Sono cresciuto con San Siro, l’ho vissuto e lo amo. Però mi intriga anche l’idea che si vada a giocare nelle tane dell’Inter e del Milan".

Un tempo interisti e milanisti erano bauscia e casciavitt. Esiste ancora una differenza sociologica fra i tifosi delle due milanesi?

"Sono arrivato a Milano nel 2011 e la divisione già non c’era più. Da romano, in questo mi sento straniero, non mi permetto di azzardare analisi".

Chi vince stavolta?

"Siamo solo alla 4ª giornata, non mi aspetto speculazioni tattiche, ma un derby aperto. Dico 2-2".

