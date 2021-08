Stankovic jr., debutto amaro in Eerste Divisie: il Volendam raggiunto al 93′

Contro l'Eindhoven, la squadra arancione spreca un doppio vantaggio e si fa rimontare nei minuti finali del match

Debutto amaro per Filip Stankovic nella Eerste Divisie olandese con la maglia del Volendam: il portiere arrivato in prestito dall'Inter ha dovuto incassare un pareggio beffardo per 2-2 in casa dell'Eindhoven. La squadra arancione, passata in vantaggio di due reti grazie ai gol di Damon Mirami e Daryl van Mieghem, è stata raggiunta da una doppietta di Joey Sleegers che al 93esimo ha trovato la rete del definitivo pareggio che ha strappato al Volendam una vittoria che sembrava già acquisita.