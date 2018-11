Anche l'ex centrocampista dell'Inter Dejan Stankovic parla ai microfoni di Vecernji List dell'ottimo momento di Marcelo Brozovic, grande protagonista in nerazzurro e con la Nazionale croata: "Tutto ora parte dai piedi di Marcelo. Da ritmo, tempismo, cambio di velocità. Nel suo rendimento non ci sono più alti e bassi o cadute improvvise come poteva accadere due anni fa. E quando sbaglia, prova di nuovo. Apprezza tantissimo la grande fiducia di tutti quelli che lo circondano, dai suoi compagni di squadra ai tifosi, il che gli dà anche il coraggio di provare nuove cose in partita. Non dovrebbe essere messo sotto troppa pressione, ma il fatto è che l'intera squadra dell'Inter è in crescita".

Ma come può un cambiamento di status nel gruppo influenzare il giocatore psicologicamente? "La maturità è capire all'improvviso tutto quello che non riuscivi a fare prima. Aveva forse bisogno di più tempo del necessario. A volte, poi, devi solo essere fortunato ad avere l'allenatore giusto o compagni di squadra di cui ti puoi fidare. Prima di stabilirsi a centrocampo, chiamavo Brozovic la zanzara perché ha giocato in tutti i ruoli, spostandosi dappertutto. Luciano Spalletti ha visto giusto".