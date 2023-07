Ultim'ora che immobilizza la Juventus: arrivata da qualche minuto la decisione della Uefa dopo i fatti legati alla controversa questione plusvalenze. Secondo il massimo organismo calcistico continentale, il club torinese è stato escluso per un anno da ogni competizione europea e dovrà inoltre pagare una multa di 20 milioni di euro. La squadra di Massimiliano Allegri, che si era qualificata in Conference League (per via della penalizzazione), dunque non potrà prendere parte alla competizione. Al suo posto subentrerà la Fiorentina.

