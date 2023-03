Il Milan chiarisce le proprie volontà sullo stadio nuovo. Lo fa in primo luogo attraverso le parole del presidente Paolo Scaroni , che da Londra, dove i rossoneri sono attesi dalla sfida di Champions League contro il Tottenham, coglie lo spunto del nuovo stadio degli Spurs : "L'esperienza che si può vivere in uno stadio innovativo come quello del Tottenham, come in molti stadi negli Stati Uniti, ci consente di comprendere le potenzialità e le opportunità che un impianto moderno può offrire a una città, a un club di livello mondiale e a tutti i suoi tifosi . Dobbiamo accelerare sul progetto di nuovo stadio che costituisce un tassello fondamentale nel nostro processo di crescita, indispensabile per potere competere a livello internazionale. Il vecchio San Siro è ricco di ricordi, ma sentiamo la responsabilità di guardare al futuro del nostro Club, per regalare nuovi successi ed esperienze indimenticabili a tutti i nostri tifosi”.

In seconda battuta, arriva anche una nota del club di Via Aldo Rossi dove vengono proposti una serie di dati che rimarcano la differenza tra l'Italia e il resto d'Europa per gli investimenti sulle infrastrutture sportive e poi viene esplicitata la posizione del Milan: "Avere un nuovo stadio è fondamentale per il futuro del Club, per tornare con continuità nell’élite del calcio mondiale: "Vogliamo costruire lo stadio più bello, moderno e funzionale al mondo, inserendolo all’interno di un progetto di riqualificazione urbana ecosostenibile di cui tutti i cittadini di Milano potranno giovare. RedBird intende offrire ai tifosi un’esperienza degna della storia e della caratura del Club, assicurandosi che il Milan abbia una casa all’altezza del suo status e al passo con i tempi. L’ambizione è quella di creare con il nuovo stadio un’icona globale per il Club e per la città di Milano, oltre ad un un punto di riferimento per innovazione e sostenibilità. Vogliamo costruire un impianto inserito in una vasta area verde, che garantisca la neutralità carbonica e sia certificato LEED grazie all’uso dei materiali più innovativi e di tecnologie all’avanguardia in termini di utilizzo di acqua ed elettricità, come anche di contenimento acustico. Il Club ha dimostrato negli ultimi quattro anni (il primo progetto è stato presentato al Comune di Milano nel luglio 2019) di avere nella costruzione di un nuovo e moderno stadio una sua priorità". Da notare come all'interno della nota non si faccia mai cenno all'eventualità di condivisione dell'impianto con l'Inter.