Spicciariello: “Gruppo molto disponibile, ci siamo ambientati subito”

Parla il preparatore atletico nerazzurro: "Il ritiro è fondamentale dal punto di vista dell'integrazione del gruppo di lavoro"

Come si lavora in questa fase di stagione?

"Io collaboro con Fabio Ripert per quanto riguarda la fase atletica, un lavoro strutturato in maniera corale: dalle capacità coordinative a quelle condizionali. Abbiamo iniziato con un lavoro generale per poi passare a una fase più mirata per esaltare le caratteristiche dei singoli giocatori".