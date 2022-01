Spezia, prima del match col Milan i dirigenti in visita nella sede Inter

Il presidente Platek e il ds Pecini in Viale della Liberazione per salutare i dirigenti nerazzurri

Pochi minuti fa, una delegazione dello Spezia è entrata nella sede dell'Inter. Tra loro il diesse Riccardo Pecini e il presidente Robert Platek. Il motivo ufficiale, come avvenuto anche la scorsa estate, è per un saluto ai dirigenti nerazzurri prima della partita di questa sera contro il Milan a San Siro, anche perché lo Spezia ha il mercato bloccato e non potrebbe impostare trattative per l'immediato.