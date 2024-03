Stefano Melissano, direttore sportivo dello Spezia, prevede un grande futuro per Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter che in questa stagione si sta facendo le ossa proprio nella squadra ligure, in Serie B: "Ha un potenziale enorme e quest'anno gli servirà tanto nella sua crescita, s'è trovato anche in una situazione difficile da gestire - le sue parole a Tuttomercatoeweb.com durante il 'TransferRoom' in corso a Roma -. E' un ragazzo che per me giocherà nelle prime 4-5 squadre della Serie A per mentalità e approccio. Allo Spezia può solo crescere, spero che da qui alla fine ci darà un contributo importante per raggiungere la salvezza. Se tra 2-3 tra anni sarà da Inter? Sì, la sua destinazione finale è quella. Lì lavorano bene, li monitorano costantemente e sono sicuro che dopo La Spezia costruiranno un percorso giusto per la crescita del ragazzo. Non deve avere fretta".

