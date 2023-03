HANDANOVIC 5,5 - Primo tiro in porta dell'avversario, gol. Ormai la crudeltà di questa legge va ben oltre le sue responsabilità, che sul destro angolato di Maldini sono davvero minime. Nel primo tempo sul blitz di Agudelo lo salva la traversa, poi intuisce ma non para il rigore di Nzola perché le gambe non sono più reattive come una volta.

D'AMBROSIO 6 - Spazza via le perplessità di chi l'ha visto nell'undici titolare con un approccio assai propositivo, non solo perché si guadagna il rigore in avvio facendosi trovare dove in teoria nessuno si aspetta possa transitare. Aiuta molto la costruzione del gioco, anche perché l'Inter staziona costantemente negli ultimi 30 metri dello Spezia e a destra si alterna con Darmian con buona sincronia. Prova a intervenire su Nzola in aiuto di Acerbi in occasione del gol ma ormai è tardi. DAL 66' DUMFRIES 5,5 - Praticamente invece di giocare da esterno è un attaccante aggiunto, con Nikolaou che stringe molto e gli concede spazio. Spazio di cui l'olandese prova ad approfittare crossando palloni per lo più preda dei centrali avversari. Si guadagna il rigore del pareggio, rovina tutto regalandolo nell'area avversaria a Kovalenko.

ACERBI 5 - Perde nettamente il confronto con Nzola, una rarità per uno come lui. Invece la fisicità dell'avversario ha sempre la meglio e il centrale deve usare le maniere forti per contenerlo. Esattamente quello che non gli riesce in occasione del vantaggio ligure, quando la punta lavora un ottimo pallone e mette Maldini nelle condizioni di segnare. Troppo morbido anche sull'iniziativa di Agudelo che si conclude sulla traversa.

BASTONI 6 - Inizia con un erroraccio, consegnando un pallone sanguinoso a Nzola che per fortuna non ne approfitta. Poi diventa uno dei punti di riferimento della costruzione del gioco a sinistra, allargandosi molto per crossare o scambiare con Gosens salvo poi accentrarsi infilandosi nei buchi lasciati dal centrocampo ligure. Praticamente agiasce da ala di qualità per quasi tutto il match.

DARMIAN 6 - Gyasi sulla sua corsia sembra un pesce fuor d'acqua, non abituato a muoversi da quinto. L'esterno nerazzurro ne approfitta attaccando gli spazi lasciati dall'avversario e scambiando pallone e posizione in modo utile con D'Ambrosio. Non mancano le iniziative offensive degne di nota, con palloni interessanti messi in area e coperture preventive sin dalla metà campo dello Spezia. DALL'80' CARBONI SV.

BARELLA 5,5 - In perpetuo movimento, alterna giocate anche di gran classe ad altre poco ragionate ma è sempre lì nel mezzo quando c'è da sporcarsi le mani o scattare verso la porta avversaria. In taluni casi potrebbe liberarsi prima del pallone, invece lo porta troppo a lungo facendo perdere qualche tempo alla manovra. Piuttosto impreciso nel secondo tempo, si fa prendere dall'ansia quando la squadra va sotto e perde il filo del discorso. DAL 66' DZEKO 5,5 - Tanto fumo e niente arrosto, lo si vede solo quando toglie a Dimarco un pallone ben più utile all'esterno e quando calcia fuori da buona posizione.

BROZOVIC 6 - Alla regia di una squadra costantemente protesa in avanti, ogni tanto mette il naso negli ultimi 20 metri anche se tendenzialmente rimane più basso per evitare pericolose ripartenze. Gestisce i tempi, rallentando quando lo ritiene opportuno, distribuendo palloni sulle fasce o dialogando con i colleghi in mediana, che si muovono a ritmi più elevati. Qualche scelta non convince ma si conferma in ripresa, giocando fino alla fine.

MKHITARYAN 6 - Se Inzaghi continua a mandarlo in campo in barba al turn over un motivo ci sarà. L'armeno sta bene, mette a disposizione della squadra la sua qualità e mantiene alti i ritmi, cercando la giocata più efficace per trovare spazi davanti. Bravo a capire quando partire palla al piede o liberarsene sotto pressione. Sfortunato con la volée del primo tempo che termina alta di poco. DAL 66' CALHANOGLU 6 - Cerca di dare vivacità all'attacco, sfiora il gol con un destro angolato e prova a trasmettere una scarica adrenalinica ai compagni.