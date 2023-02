Perno insostituibile di un Napoli che sta facendo praticamente percorso netto tra campionato e Champions League in questa stagione, Stanislav Lobotka avrebbe potuto incrociare il suo destino a quello di Luciano Spalletti ben prima di trovarlo come allenatore in azzurro. "Lo conoscevo dai tempi dell'Inter, me lo segnalò Pane, un mio collaboratore che giocava davanti alla difesa che ha allenato squadre importanti in B e C - ha raccontato il tecnico di Certaldo in conferenza stampa -.