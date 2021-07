Spalletti: “Lobotka, all’Inter lo osservammo quando fu messo sul mercato”

Il tecnico del Napoli ha parlato anche di Demme: "Vale il Pizarro della Roma"

Luciano Spalletti ha cominciato a lavorare da qualche giorno con il gruppo del Napoli. Tra gli elementi in rosa c'è Diego Demme. "Gli ho raccontato che in Inghilterra danno un premio al centrocampista che gira più la testa dietro. Nel senso che si valorizza chi è capace di guardare dietro per la capacità di prevenire il pericolo e anche di chiudere le linee di passaggio in fase di non possesso. Su questo Diego sa che deve migliorare. Ma sul piano del palleggio e del dinamismo per me Demme vale il Pizarro della Roma", ha dichiarato Spalletti in conferenza. Aggiungendo su Stanislav Lobotka: "Mi fa piacere vederlo, il suo nome era stato valutato anche all'Inter quando c'ero io, l'avevamo osservato quando fu messo sul mercato".