Luciano Spalletti nella marcia di avvicinamento a Inter-Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky. L'allenatore di Certaldo ha spiegato in primis il motivo del ritardo con cui si è recato alla conferenza stampa: "Ero a salutare una fantastica persona come Giorgio Rossi, storico massaggiatore dell’AS Roma. Era una persona speciale. Lui era un fuoriclasse per il suo ruolo. Massaggiava con le mani e con il cuore. Persona fantastica, che porterò sempre con me".

Sulle ambizioni per domani sera: "La prima qualità deve essere pretendere di più del massimo, ma noi non abbiamo ancora fatto il nostro massimo. Dobbiamo sistemare la classifica, recuperare i punti lasciati per strada. Non ci dobbiamo accontentare e portare più punti possibili".

Sui difetti da colmare: "Noi dobbiamo tentare di essere una squadra che gioca lo stesso calcio dall’inizio alla fine. Fino a questo momento non siamo stati in grandissima condizione. Adesso la squadra è in crescita netta. Aldilà del risultato acchiappato negli ultimi minuti. C’è un carattere più forte, una ricerca più ostinata del successo. In molti ci vedono a posto come comportamenti. Ci sono però alcune flessioni che dobbiamo ancora tentare di eliminare".

Sul feeling tra Icardi e Nainggolan: "Secondo me non ci sono problemi su quella che deve essere la capacità di convivenza tra Mauro e Radja. Vedo che ora è tema comune di dibattito il numero di palloni che tocca Icardi. Se vediamo mediamente quanti palloni toccava la scorsa stagione i numeri sono uguali ad ora e ha fatto trenta gol. Io stesso gli chiedo di non sciupare questa statistica. Sarebbe interessante andare a vedere quanti palloni riesce a permettere di toccare ai giocatori che gli ruotano attorno. E’ chiaro che i difensori lo marcano più stretto e questo libera spazi ai compagni di squadra. C’è un beneficio in questa caratteristica di essere un attaccante da temere".

Michele Neri