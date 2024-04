La distorsione alla caviglia destra è ormai alle spalle e, dopo la panchina precauzionale contro l'Empoli, per Yann Sommer sta per arrivare il momento di riassaporare il campo. Ad assicurarlo è lo stesso portiere svizzero, pronto a difendere i pali della porta dell'Inter nella trasferta di lunedì sul campo dell'Udinese: "Non vedo già l'ora di tornare in campo il prima possibile! Loading...", il messagio dell'ex Bayern su Instagram.

