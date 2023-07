L'Inter non è sola nella corsa a Yann Sommer. Secondo Sport Bild, infatti, c'è un club che vuole provare a mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri: si tratta dello Stoccarda, in cerca di un nuovo portiere dopo la partenza di Florian Müller, passato al Friburgo. Il presidente degli Schwaben Alexander Wehrle, parlando allo stesso magazine, ha rivelato che il club è in contatto con diversi portieri anche di nome, ma i nomi verranno fatti solo ad accordi annunciati.

Anche Fabian Wohlgemut, responsabile sportivo dello Stoccarda, non smentisce l'indiscrezione parlando ai microfoni di Sky Sports Deutschland. Tuttavia, afferma che un impegno estivo è attualmente piuttosto irrealistico, anche per via dell'ingaggio importante da 5 milioni di euro che Sommer percepisce al Bayern. Un punto di vantaggio a favore dello Stoccarda è la presenza del preparatore dei portieri Steffen Krebs, che Sommer conosce bene avendo lavorato con lui al Borussia Moenchengladbach.

