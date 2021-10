Sole 24Ore – Suning ristruttura il debito. Cessioni, voci si infittiscono: Pif candidato

Le novità sulla questione societaria pubblicate dal quotidiano economico

Il Governo di Pechino e le banche cinesi stanno lavorando in sintonia per ristrutturare il debito di Suning . La notizia arriva dal Sole 24Ore. La banca coinvolta sarebbe Citic . Il gruppo della famiglia Zhang è esposto per 2,6 miliardi di dollari verso Evergrande , a rischio fallimento. Ma con le banche si parla anche di un riassetto complessivo del gruppo.

Tra le partecipazioni di Suning c'è ovviamente anche l'Inter, ormai l'asset più rilevante di Suning Sports. In tal senso il Governo di Pechino potrebbe chiedere alla famiglia Zhang un intervento deciso per risolvere i problemi. Steven Zhang non è più tornato in Itaiia negli ultimi mesi ma ha partecipato all'ultimo CdA in videoconferenza e lo stesso farà il 28 ottobre per l'Assemblea dei soci. Ufficialmente Suning conferma la vicinanza al club, ma le voci di cessione si infittiscono con Pif maggiore candidato. A gennaio, se nulla cambierà, partirà il rifinanziamento del bond da 400 milioni di euro.