Sneijder: “Onana? Non l’avrei fatto giocare. Farà bene anche in un altro club”

L'ex Inter sul futuro portiere nerazzurro: "Ora sta lasciando l'Ajax alle spalle, ma è un portiere fantastico"

"Devi solo guardare cosa è meglio per la squadra, per il club, per i tifosi e per tutto ciò che c'è intorno. In questo caso non sceglieresti Onana. Almeno... io non l'avrei mai fatto". Durante l'ospitata su RTL 7, Wesley Sneijder esprime il suo parere negativo sulla decisione dell'Ajax di far scendere in campo André Onana in Champions League nonostante l'addio sempre più vicino.