"Queste sono le serate più belle che esistono, certo che si vogliono sempre vivere questo momenti". A parlare in questi termini della finale di Champions Legue in programma domani sera a Wembley è Wesley Sneijder, intercettato da Sky Sport direttamente da Londra e chiamato anche a commentare la grande stagione dell'Inter: "L’Inter ha fatto moto bene, ha vinto il campionato e poi pensavo potesse fare di più in Champions, ho sempre detto potesse arrivare in finale: purtroppo hanno perso, ma secondo me con la squadra fortissima che hanno il prossimo anno saranno ancora in semifinale o finale".

Come vedi Mourinho al Fenerbahce in Turchia?

"Ci ho parlato stamattina. Io avevo un appuntamento con lui per incontrarci di nuovo nelle prossime stagioni, ma gli ho mandato un messaggio a lui: ‘Ora non si può, vai al Fener e io sono legato al Galatasaray’. Magari non si può, ma possiamo mangiare insieme".

In quale squadra vedresti bene Zirkzee?

"Magari in Italia, all’Inter o al Milan. È fortissimo, doveva andare agli Europei al 100%. Sicuramente la prossima stagione andrà una squadra fortissima".

Tu come avevi vissuto la finale con l'Inter?

"In finale sono entrato per divertirmi, come sempre. La Champions in generale, non solo in finale, è la cosa più bella che può sognare un giocatore".

