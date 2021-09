Slovacchia, Skriniar: “Puniti da un episodio, ma dobbiamo continuare così”

Le parole del centrale nerazzurro dopo la sconfitta con la Croazia

Nonostante il ko con la Croazia, in patria hanno evidenziato la prestazione superlativa di Milan Skriniar. "Purtroppo siamo stati puniti da un episodio - ha commentato l'interista al termine del match di ieri sera -. Un vero peccato, ma se giocheremo così anche nelle prossime gare sono sicuro che otterremo soddisfazioni e che i tifosi ne saranno orgogliosi. Abbiamo anche creato in attacco, ma ci è mancato quel pizzico di fortuna purtroppo. Per come la vedo io, continuando su questa strada, potremo avere ancora chance di qualificazione".